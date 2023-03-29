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29 марта, 11:19

Украинский самбист-чемпион предпочёл звуки ПВО в Белгороде жизни под обстрелами ВСУ

Боец Bellator Молдавский рассказал, что слышит работу ПВО в Белгородской области

<p>Валентин Молдавский. Фото © <a href="https://fighttime.ru/news/item/27431-valentin-moldavskij-sdelal-zayavlenie-posle-porazheniya.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Fighttime.ru</a></p>

Валентин Молдавский. Фото © Fighttime.ru

Проживающий в Белгороде украинский и российский самбист Валентин Молдавский рассказал, что слышит работу систем ПВО в области, но не переживает, так как в Луганске в 2014 году ему было гораздо страшнее под обстрелами ВСУ.

"Конечно, слышим, уши же есть. Но я ведь и в Луганске жил, когда всё начиналось в 2014 году, там было погромче и поопаснее, даже самолёты летали почаще. Сейчас приятного мало, но чтобы прямо било по нервам, такого нет",  поделился он с "Матч ТВ".

Молдавский — действующий боец Bellator. Он живёт в Белгороде и постоянно тренируется в Старом Осколе. Спортсмен представляет команду Фёдора Емельяненко — Fedor Team. Он является многократным чемпионом Украины по боевому самбо, чемпионом и призёром чемпионатов Европы, а также чемпионом мира.

Над Белгородом силы ПВО сбили две ракеты

Над Белгородом силы ПВО сбили две ракеты

Ранее сообщалось, что в Белгородской области сбит квадрокоптер Вооружённых сил Украины. Инцидент произошёл в районе села Журавлёвка. Беспилотник был подорван в воздухе средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет.

Татьяна Миссуми
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