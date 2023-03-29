Украинский самбист-чемпион предпочёл звуки ПВО в Белгороде жизни под обстрелами ВСУ

Проживающий в Белгороде украинский и российский самбист Валентин Молдавский рассказал, что слышит работу систем ПВО в области, но не переживает, так как в Луганске в 2014 году ему было гораздо страшнее под обстрелами ВСУ.

"Конечно, слышим, уши же есть. Но я ведь и в Луганске жил, когда всё начиналось в 2014 году, там было погромче и поопаснее, даже самолёты летали почаще. Сейчас приятного мало, но чтобы прямо било по нервам, такого нет", — поделился он с "Матч ТВ".

Молдавский — действующий боец Bellator. Он живёт в Белгороде и постоянно тренируется в Старом Осколе. Спортсмен представляет команду Фёдора Емельяненко — Fedor Team. Он является многократным чемпионом Украины по боевому самбо, чемпионом и призёром чемпионатов Европы, а также чемпионом мира.