Упавшим на дерево в Тульской области дроном оказался детский квадрокоптер

Упавшим на дерево в городе Ефремове Тульской области дроном оказался детский квадрокоптер. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Правоохранители осмотрели объект и пришли к выводу, что никакой опасности он не представляет. Такой пластмассовый коптер стоит примерно полторы тысячи рублей. Сейчас устанавливают владельца аппарата.