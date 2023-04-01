Упавшим на дерево в Тульской области дроном оказался детский квадрокоптер
Упавшим на дерево в городе Ефремове Тульской области дроном оказался детский квадрокоптер. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Правоохранители осмотрели объект и пришли к выводу, что никакой опасности он не представляет. Такой пластмассовый коптер стоит примерно полторы тысячи рублей. Сейчас устанавливают владельца аппарата.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. В результате атаки никто не пострадал.
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