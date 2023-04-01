ВСУ при помощи дрона атаковали село в Курской области

Украинские военные в ночь на субботу, 1 апреля, сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате атаки никто не пострадал.





"Осколками нанесены незначительные повреждения окнам и фасадам расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета", — написал глава области в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

По словам Старовойта, сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования.