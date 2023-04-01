ВСУ при помощи дрона атаковали село в Курской области
Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе под Курском
Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46
Украинские военные в ночь на субботу, 1 апреля, сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате атаки никто не пострадал.
"Осколками нанесены незначительные повреждения окнам и фасадам расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета", — написал глава области в телеграм-канале.
Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
По словам Старовойта, сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования.
Ранее Лайф писал, что российские штурмовые подразделения уничтожили на Донецком направлении два украинских опорных пункта и до 15 военнослужащих ВСУ. Такую операцию группировка "Юг" провела в районе Марьинки.