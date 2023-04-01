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Регион
Опубликовано 1 апреля 2023, 09:08
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ВСУ при помощи дрона атаковали село в Курской области

Старовойт: ВСУ сбросили взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе под Курском

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Обложка © t.me / gubernator_46

Украинские военные в ночь на субботу, 1 апреля, сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате атаки никто не пострадал.

  • Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
    Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
  • Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46
    Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

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"Осколками нанесены незначительные повреждения окнам и фасадам расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета", — написал глава области в телеграм-канале.

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

Последствия обстрела ВСУ села в Курской области. Фото © t.me / gubernator_46

По словам Старовойта, сейчас объекты осматривают специалисты из группы разминирования.

Под Авдеевкой уничтожен опорный пункт ВСУ
Под Авдеевкой уничтожен опорный пункт ВСУ

Ранее Лайф писал, что российские штурмовые подразделения уничтожили на Донецком направлении два украинских опорных пункта и до 15 военнослужащих ВСУ. Такую операцию группировка "Юг" провела в районе Марьинки.

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Иван Косицын
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