Неизвестный дрон упал на дерево в Тульской области
Дрон упал на дерево в городе Ефремове. Обложка © SHOT
Неизвестный дрон упал на дерево в Тульской области, его сейчас проверяют правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Как утверждается, что-то похожее на квадрокоптер неудачно приземлилось на ветки рядом с жилым домом в городе Ефремове. С дерева его сняли сотрудники МЧС.
Ранее Лайф писал, что украинские военные в ночь на субботу, 1 апреля, сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате атаки никто не пострадал.