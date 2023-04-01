Неизвестный дрон упал на дерево в Тульской области, его сейчас проверяют правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как утверждается, что-то похожее на квадрокоптер неудачно приземлилось на ветки рядом с жилым домом в городе Ефремове. С дерева его сняли сотрудники МЧС.