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1 апреля, 11:59

Неизвестный дрон упал на дерево в Тульской области

<p>Дрон упал на дерево в городе Ефремове. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49730" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Дрон упал на дерево в городе Ефремове. Обложка © SHOT

Неизвестный дрон упал на дерево в Тульской области, его сейчас проверяют правоохранители. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Как утверждается, что-то похожее на квадрокоптер неудачно приземлилось на ветки рядом с жилым домом в городе Ефремове. С дерева его сняли сотрудники МЧС.

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Ранее Лайф писал, что украинские военные в ночь на субботу, 1 апреля, сбросили с дрона взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области. Как сообщил губернатор региона Роман Старовойт, в результате атаки никто не пострадал.

Иван Косицын
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