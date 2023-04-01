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1 апреля, 11:18

Жители разрушенного из-за БПЛА дома в Киреевске хотят добиться увеличения компенсации

<p>Разрушенный дом в Киреевске. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/49725" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Разрушенный дом в Киреевске. Обложка © SHOT

Семья, чей дом был разрушен обломками украинского беспилотника в Киреевске Тульской области, намерена требовать увеличения компенсации. Граждане недовольны, что власти выплатили им только 5,4 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Разрушенный из-за украинского БПЛА дом в Киреевске. Видео © SHOT

Один из жильцов дома по имени Павел сообщил, что после смерти отца семья собиралась продавать дом. Тогда его якобы оценили в девять миллионов, но данные не были задокументированы, так как глава семьи не успел доделать пол и зарегистрировать второй этаж. Теперь наследники намерены доказать, что жильё стоит дороже.

Разрушенный дом в Киреевске. Фото © SHOT

Разрушенный дом в Киреевске. Фото © SHOT

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Пострадавшим при взрыве беспилотника под Тулой выплатят компенсацию

"Приходится искать чеки абсолютно на всё. Самое обидное, что не можем найти на крышу, ведь она нам обошлась очень дорого, бассейн, теплицы. Приходится доказывать каждую постройку, каждую вещь", — рассказали члены семьи.

Самого Павла накануне выписали из больницы, куда он попал с ранением ноги. В момент падения БПЛА он с девушкой был в одной из комнат дома, их засыпало осколками от выбитых стёкол. На заднем дворе, куда прилетели обломки, образовалась воронка.

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Напомним, что днём 26 марта в Киреевске Тульской области прогремел взрыв. В ходе инцидента пострадало три человека. Позднее Минобороны РФ сообщило, что украинская сторона попыталась атаковать регион беспилотником типа "Стриж". Советский дрон был сбит российскими средствами РЭБ.

Иван Косицын
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