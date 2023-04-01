Жители разрушенного из-за БПЛА дома в Киреевске хотят добиться увеличения компенсации

Семья, чей дом был разрушен обломками украинского беспилотника в Киреевске Тульской области, намерена требовать увеличения компенсации. Граждане недовольны, что власти выплатили им только 5,4 миллиона рублей, сообщает телеграм-канал SHOT.

Разрушенный из-за украинского БПЛА дом в Киреевске. Видео © SHOT

Один из жильцов дома по имени Павел сообщил, что после смерти отца семья собиралась продавать дом. Тогда его якобы оценили в девять миллионов, но данные не были задокументированы, так как глава семьи не успел доделать пол и зарегистрировать второй этаж. Теперь наследники намерены доказать, что жильё стоит дороже.

Разрушенный дом в Киреевске. Фото © SHOT

"Приходится искать чеки абсолютно на всё. Самое обидное, что не можем найти на крышу, ведь она нам обошлась очень дорого, бассейн, теплицы. Приходится доказывать каждую постройку, каждую вещь", — рассказали члены семьи.