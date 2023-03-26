"У меня жилья больше нет": Обломки беспилотника почти полностью разрушили частный двухэтажный дом под Тулой

Владелица разрушенного обломками беспилотника дома в Киреевске Тульской области рассказала Лайфу, что в момент взрыва там находились сын-студент и его девушка, учащаяся музыкального колледжа. Пара приехала к Людмиле в гости на выходные, а сама она была на работе.

Жительница Тульской области рассказала, что её дом опечатан и ей попросту негде больше жить. Видео © Telegram / SHOT

Обломки дрона разрушили практически весь двухэтажный дом и постройки на территории: бассейн, две теплицы, баню, детский домик. По её словам, прилетевшие осколки также сильно повредили ногу сыну. В настоящее время парень проходит лечение в больнице, но держится весьма бодро. При этом в доме были ещё три йорка и морская свинка — животные до сих пор испуганы.

А вот Людмила бодро, в отличие от сына, увы, держаться никак не может. Сейчас женщина не знает, что делать, поскольку больше ей попросту негде жить, а в разрушенный дом не пускают сотрудники правоохранительных органов. Территория вокруг падения беспилотника до сих пор оцеплена.

"Туда войти нельзя. Дом опечатали, меня выгнали. Куда мне идти? У меня ни жилья больше, ничего у меня нету", — расплакалась Людмила в беседе с журналистами.