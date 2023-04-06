ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 13:08

В Белгородской области система ПВО сбила неизвестный беспилотник

Белгородский губернатор Гладков сообщил об уничтожении неизвестного беспилотника

<p>Обложка © T.me / <a href="https://t.me/vvgladkov/1919" target="_blank" rel="noopener noreferrer">vvgladkov</a></p>

Обложка © T.me / vvgladkov

Системой противовоздушной обороны был сбит неизвестный беспилотник. Инцидент произошёл в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Брянские пограничники взорвали украинский дрон электронным ружьём

Брянские пограничники взорвали украинский дрон электронным ружьём

Пострадавших и повреждений нет, остатки БПЛА упали в поле. Оперативная группа занимается обследованием территории, подчеркнул глава региона.

А ранее в промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Самодельный БПЛА рухнул рядом с домом недалеко от заводов. Некоторые из них производят железнодорожный транспорт и изготавливают гидродвигатели.

Дрон с камерой упал возле ракетостроительного завода "Факел" в Подмосковье

Дрон с камерой упал возле ракетостроительного завода "Факел" в Подмосковье

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Белгородская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров