В Белгородской области система ПВО сбила неизвестный беспилотник

Пострадавших и повреждений нет, остатки БПЛА упали в поле. Оперативная группа занимается обследованием территории, подчеркнул глава региона.

А ранее в промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Самодельный БПЛА рухнул рядом с домом недалеко от заводов. Некоторые из них производят железнодорожный транспорт и изготавливают гидродвигатели.