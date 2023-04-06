В Белгородской области система ПВО сбила неизвестный беспилотник
Белгородский губернатор Гладков сообщил об уничтожении неизвестного беспилотника
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Системой противовоздушной обороны был сбит неизвестный беспилотник. Инцидент произошёл в Валуйском городском округе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Пострадавших и повреждений нет, остатки БПЛА упали в поле. Оперативная группа занимается обследованием территории, подчеркнул глава региона.
А ранее в промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Самодельный БПЛА рухнул рядом с домом недалеко от заводов. Некоторые из них производят железнодорожный транспорт и изготавливают гидродвигатели.