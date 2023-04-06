Брянские пограничники взорвали украинский дрон электронным ружьём

Уточняется, что изначально планировалось "уронить" аппарат на землю. Однако устройство взорвалось в небе из-за воздействия электромагнитного импульса. В результате случившегося никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

Ранее Лайф писал о том, что в промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Известно, что самодельный БПЛА рухнул рядом с домом, недалеко от заводов. Некоторые из них производят железнодорожный транспорт и изготавливают гидродвигатели.