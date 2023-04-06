ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 12:26

Брянские пограничники взорвали украинский дрон электронным ружьём

Брянские пограничники взорвали украинский беспилотник с помощью электронного ружья. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, коптер залетел на территорию села Случовск Погарского района. Военные применили электронное ружьё, которое лишает беспилотник связи, подавляя каналы приёма-передачи.

Рухнувший под Брянском украинский самолёт сбросил два снаряда на территорию комбината

Рухнувший под Брянском украинский самолёт сбросил два снаряда на территорию комбината

Уточняется, что изначально планировалось "уронить" аппарат на землю. Однако устройство взорвалось в небе из-за воздействия электромагнитного импульса. В результате случившегося никто не пострадал, также обошлось без разрушений.

Ранее Лайф писал о том, что в промышленной зоне подмосковного Подольска упал дрон. Известно, что самодельный БПЛА рухнул рядом с домом, недалеко от заводов. Некоторые из них производят железнодорожный транспорт и изготавливают гидродвигатели.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров