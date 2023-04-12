В Крыму отменили военный парад и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности

Из соображений безопасности власти Крыма приняли решение не проводить первомайские демонстрации, шествие "Бессмертного полка" и военный парад в День Победы. Об этом в телеграм-канале заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 Мая. Это решение обусловлено соображениями безопасности", — написал он.

При этом, подчеркнул Аксёнов, ветераны в Крыму не останутся без внимания. В День Победы их навестят и поздравят представители органов власти. Однако позже Аксёнов заявил, что решение об отмене шествия "Бессмертного полка" и военного парада 9 Мая касается только Крыма. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что решение по поводу парада в городе в День Победы пока не принято.