Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе профилактикой диверсантов

Громкие звуки, которые слышны в Севастополе — это профилактическая работа в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом жителей предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО", — написал он в телеграм-канале.

30 марта в Севастополе тоже было громко, но по другой причине — на полигоне планово уничтожили большое количество боеприпасов времён Великой Отечественной. При этом в городе всё было спокойно.