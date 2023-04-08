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8 апреля, 16:07

Губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе профилактикой диверсантов

Громкие звуки, которые слышны в Севастополе — это профилактическая работа в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом жителей предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"Громкие звуки в центре города — это профилактическая работа в рамках ППДО", написал он в телеграм-канале.

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30 марта в Севастополе тоже было громко, но по другой причине — на полигоне планово уничтожили большое количество боеприпасов времён Великой Отечественной. При этом в городе всё было спокойно.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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