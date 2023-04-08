4 варианта завершения спецоперации на Украине Упреждающий удар ВС РФ уже нарушил планы Киева по агрессии в адрес Донбасса, однако достижение всех целей СВО может получиться более неожиданным, чем все предполагают. 93335 93335 Работа расчёта РСЗО "Ураган" в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Андрей Рубцов

Согласно прогнозам экспертов, 2023 год должен стать решающим в текущем конфликте. Варианты, которые они озвучивают, в ряде случаев подразумевают прекращение горячей фазы и переход к мирным переговорам, однако условия для этого могут быть самыми разными.

Когда закончится спецоперация на Украине

1 апреля офицер разведки США в отставке Скотт Риттер заявил, что ВСУ могут утратить контроль над рядом регионов Украины практически сразу после разгрома в Бахмуте (Артёмовске). Если украинская армия оставит город, ВС РФ начнут наступать и освободят оставшуюся территорию Донбасса, после чего продвинутся в Запорожье и в Херсонской области. По словам Риттера, Киеву в любом случае придётся сесть за стол переговоров с Россией.

Ранее он заявлял, что спецоперация входит в финальную стадию и поражение Киева неминуемо станет для Вашингтона "ударом лицом в грязь". Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин отмечал, что по вине Киева и из-за давления Запада события развиваются наихудшим образом.

Таким образом, судьба Украины стала одной из самых обсуждаемых тем, затмив разговоры о военных поставках Запада для ВСУ. По словам экспертов, вырисовывается четыре основных сценария развития событий.

Карта раздела Украины

Офис президента Украины Владимира Зеленского, как и западные лидеры, возлагает большие надежды на весеннее наступление ВСУ. К нему готовятся с начала года, и именно оно инициировало беспрецедентные поставки оружия Запада Киеву, вовлекая в этот процесс страны, ранее предпочитавшие нейтралитет.

Карта раздела Украины. Инфографика © LIFE

Подполковник армии США Дэниел Дэвис высказал мнение, что неудачное наступление грозит окончательным развалом украинской армии, и призвал руководство страны пойти на переговоры с Россией.

Политологи и специалисты по геополитике отмечают, что один из возможных сценариев развития событий после провала наступления — раздел Украины. Как выглядит карта раздела Украины? Если ориентироваться на "корейский сценарий", страна распадётся на две части. Со своей 38-й параллелью и демилитаризованной зоной.

Украинский политолог Кость Бондаренко называл вероятным "югославский сценарий", при котором Украина распадётся на несколько частей, которые потом долго будут интегрироваться в Европу так же, как Словения, Хорватия, Македония, Босния и Герцеговина. Наконец, есть "польская карта", появившаяся лет 10 назад. После поражения Украины на поле боя Польша может вторгнуться и забрать силой западные области страны. Легитимности этим событиям придают недавние заявления президента Украины Зеленского о том, что скоро между двумя странами не будет никаких границ: ни экономических, ни исторических. Однако не только Польша поучаствует в разделе Украины.

Согласно "польскому сценарию", Юго-Восточная Украина достанется России, Черновицкая область — Румынии, Закарпатье — Венгрии, а Польша заберёт себе пять западных областей.

— Поляки давно мечтают вернуть себе земли в границах Речи Посполитой. Вот как они видят будущее. Но не думаю, что Россия это допустит, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Заморозка конфликта на Украине

По данным Politico, Украина могла бы заключить мирный договор с Россией ещё в первые месяцы проведения СВО, однако этого сценария стараются не допустить на Западе. Зарубежные эксперты считают, что Киев вполне мог бы примириться с новыми географическими изменениями по территории, однако в этом, как и в прекращении боевых действий, Запад видит исключительно победу России.

Но затягивание конфликта не лучше. Согласно январскому докладу корпорации RAND, для США продолжение боевых действий будет означать рост цен на энергоносители, увеличение объёмов военной помощи Киеву и недовольство налогоплательщиков. Также могут проявляться усиление сотрудничества между РФ и КНР, отказ большинства стран от доллара как мировой резервной валюты и другие геополитические последствия.

Это своеобразная "Вилка Мортона" (дилемма, описывающая ситуацию выбора между двумя одинаково неприятными альтернативами), в которой оказался Запад. Эксперты называют заморозку конфликта более вероятной альтернативой. Что будет в таком случае? ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области остаются в составе России. США сохранят санкции в адрес РФ. Евросоюз снимет угрозу расширения конфликта, мировая экономика получит передышку. А Украина получит время подумать над тем, как стать нейтральной страной, и вступит в долгую и мучительную фазу восстановления государства, начнёт отдавать долги, накопленные во время поставок вооружений и техники.

Мирные соглашения с Украиной

Подготовка вертолёта Ми-28Н армейской авиации Западного военного округа к боевой работе в зоне проведения специальной военной операции. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В конце февраля дипломатический корреспондент газеты Times Кэтрин Филп назвала одним из вероятных сценариев мирные соглашения. Об этом высказывались многие эксперты, и в основе такого исхода лежит размен украинских территорий на некую компенсацию. Так, 23 марта экс-советник Пентагона Марио Лойола в своей статье для издания The Atlantic призвал США убедить Украину продать России некоторые регионы.

— США должны побудить Украину продать россиянам территорию в обмен на крупную сумму. Многие конфликты были улажены таким образом, — подчеркнул бывший советник по оборонной политике при Пентагоне и Сенате США Марио Лойола

По сути, этот вариант схож с предыдущим, но более приемлем для Украины, так как страна не будет находиться под угрозой уничтожения и потери государственности.

Карта боевых действий на Украине

Есть сценарий, сочетающий в себе сразу несколько элементов. Он включает в себя заморозку конфликта и мирные переговоры, при которых Россия сохраняет контроль над уже вошедшими в состав субъектами.

Карта боевых действий на Украине карта

Примечательно, что наиболее симбиотически причудливые версии нарисовала нейросеть ChatGPT. Там есть варианты, в равной степени неприемлемые как для России, так и для Украины. Естественно, никто при решении судьбы целой страны не станет апеллировать к данным ИИ, так что это не более чем демонстрация возможностей технологий будущего.

Нельзя сказать, что в информационном пространстве наступила тишь да гладь, ведь тревожные прогнозы продолжают звучать среди всего многоголосия мнений. Так, экс-сотрудник Белого дома при Рейгане Пол Крейг Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между РФ и США, если события продолжат развиваться в текущем темпе. Он отметил, что действия неоконсерваторов завели внешнюю политику США в тупик. А Россия, по словам Робертса, уже не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона. При этом 31 марта постпред России в ООН в очередной раз напомнил, что в ядерной войне не может быть победителей.

В любом случае определённость в судьбе Украины, скорее всего, появится после весеннего наступления ВСУ. Пока остаётся надеяться, что за это время Киев и страны Запада ещё раз попытаются трезво оценить перспективы и, вероятно, осознают тупиковость и бесполезность выбранного подхода.

Авторы Евгений Жуков