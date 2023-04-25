КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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25 апреля, 08:06

Медведев заявил, что Запад больше не может диктовать человечеству свою волю

Медведев: Западу не нравится новый миропорядок, основанный на партнёрстве

Новый миропорядок, основанный на уважении, не нравится Западу, но эти страны уже не могут, как раньше, диктовать свою волю всем государствам. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

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"Новый миропорядок, основанный на партнёрстве и взаимном уважении, очень не нравится западному миру. Но если полвека назад они реально могли диктовать свою волю всему человечеству, то сейчас уже нет", — сказал он в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

Также Медведев считает, что новая мировая война возможна, но она не неизбежна. По его мнению, наш мир болен.

Медведев озвучил приемлемую для мира судьбу Украины

Медведев озвучил приемлемую для мира судьбу Украины

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ТАСС / POOL / Екатерина Штукина

Иван Косицын
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