Медведев озвучил приемлемую для мира судьбу Украины
Медведев: Раздел Украины Польшей лучше её вступления в НАТО и мировой войны
Членство Киева в НАТО или наступление мировой войны хуже, чем "тихий раздел" Украины Польшей и другими странами. С таким заявлением зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев выступил на просветительском марафоне "Знание. Первые".
"Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война", — сказал он.
По его словам, ненависть, амбиции и злоба зачастую становятся сильнее, чем рассудок. Медведев считает, что Польша, Венгрия и Румыния уже много лет мечтают забрать западные регионы Украины.
Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что новая мировая война вероятна, но она не неизбежна.