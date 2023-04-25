КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 07:56

Медведев озвучил приемлемую для мира судьбу Украины

Медведев: Раздел Украины Польшей лучше её вступления в НАТО и мировой войны

Членство Киева в НАТО или наступление мировой войны хуже, чем "тихий раздел" Украины Польшей и другими странами. С таким заявлением зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев выступил на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война", — сказал он.

По его словам, ненависть, амбиции и злоба зачастую становятся сильнее, чем рассудок. Медведев считает, что Польша, Венгрия и Румыния уже много лет мечтают забрать западные регионы Украины.

"Или сейчас, или никогда": Медведев рассказал об idée fixe Польши

"Или сейчас, или никогда": Медведев рассказал об idée fixe Польши

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о том, что новая мировая война вероятна, но она не неизбежна.

Обложка ©

kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Общество Знание
  • Дмитрий Медведев
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров