Медведев озвучил приемлемую для мира судьбу Украины

Членство Киева в НАТО или наступление мировой войны хуже, чем "тихий раздел" Украины Польшей и другими странами. С таким заявлением зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев выступил на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Лучше такой тихий раздел, чем Украина в НАТО или мировая война", — сказал он.

По его словам, ненависть, амбиции и злоба зачастую становятся сильнее, чем рассудок. Медведев считает, что Польша, Венгрия и Румыния уже много лет мечтают забрать западные регионы Украины.