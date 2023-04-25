Медведев: Мир болен и, возможно, находится на пороге новой войны
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что новая мировая война возможна, но она не неизбежна. Об этом он заявил во вторник на просветительском марафоне "Знание.Первые".
"Мир болен, и, вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — отметил Медведев.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что западные страны применяют ядерное оружие, лицемерят и лгут, но при этом не каются в своих грехах и обвиняют Россию в распространении якобы ложной информации по Украине.
ТАСС / Михаил Терещенко