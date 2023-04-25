Медведев: Мир болен и, возможно, находится на пороге новой войны

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что новая мировая война возможна, но она не неизбежна. Об этом он заявил во вторник на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"Мир болен, и, вполне вероятно, он находится на пороге новой мировой войны. Является ли она неизбежной? Нет, не является", — отметил Медведев.