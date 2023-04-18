КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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18 апреля, 08:50
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Медведев назвал "лживыми тварями" западных лидеров за лицемерные заявления о ядерной войне

Медведев обвинил лидеров G7 в лицемерии из-за заявлений о ядерной войне

Западные страны применяют ядерное оружие, лицемерят и лгут, но при этом не каются в своих грехах и обвиняют Россию в распространении якобы ложной информации по Украине. Таким образом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в телеграм-канале на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о Хиросиме и Нагасаки, а также на осуждение глав МИД стран "Большой семёрки" в адрес РФ.

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"Лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине", — написал он в посте.

Запад, продолжил Медведев, требует от РФ выдавать им гарантии про ядерное оружие, но по сути намекает, что в будущем состоится ядерный конфликт России с НАТО. Политик подчеркнул, что в Японии от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч людей. А местные власти, по его словам, "плюют на могилы" соотечественников, которых убили американцы.

"Какой позор!" — заявил Медведев.

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Напомним, ранее Блинкен назвал бомбардировки японских городов мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и страдания. При этом он "забыл" упомянуть роль США в этой трагедии.

Обложка ©

VK / Дмитрий Медведев

Светлана Оперук
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