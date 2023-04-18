Медведев назвал "лживыми тварями" западных лидеров за лицемерные заявления о ядерной войне

Западные страны применяют ядерное оружие, лицемерят и лгут, но при этом не каются в своих грехах и обвиняют Россию в распространении якобы ложной информации по Украине. Таким образом зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в телеграм-канале на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о Хиросиме и Нагасаки, а также на осуждение глав МИД стран "Большой семёрки" в адрес РФ.

"Лживые твари. Они применяют ядерное оружие, но не каются. Они бесконечно лицемерят и врут своим и чужим, но говорят, что наша страна распространяет "ложную информацию" по Украине", — написал он в посте.

Запад, продолжил Медведев, требует от РФ выдавать им гарантии про ядерное оружие, но по сути намекает, что в будущем состоится ядерный конфликт России с НАТО. Политик подчеркнул, что в Японии от ядерной бомбардировки погибли сотни тысяч людей. А местные власти, по его словам, "плюют на могилы" соотечественников, которых убили американцы.