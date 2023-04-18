Блинкен назвал бомбардировки японских городов разрушительными, но "забыл" о роли США в них

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в Японии госсекретарь США Энтони Блинкен назвал мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и страдания. Однако он не упомянул о роли Штатов в этом и не извинился перед японским народом.

По словам Блинкена, страны "Семёрки" придерживаются позиции о повышении усилий по разоружению и нераспространению, чтобы построить более стабильный и безопасный мир.

"Это будет затронуто и на высшем уровне на встрече в Хиросиме, которая вместе с Нагасаки является мощнейшим напоминанием беспрецедентных разрушений и безмерного человеческого страдания, которые люди Японии познали в результате атомных бомбардировок 1945 года", — заявил американский госсекретарь.

Отвечая на вопросы журналистов, Блинкен не стал говорить о том, кто вёл бомбардировки японских городов, и не принёс извинений за случившееся в 1945-м. В августе этого года американские военные сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Жертвами стали более 200 тысяч человек, большинство из которых были мирными жителями.