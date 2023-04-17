Пентагон высказался о праве России применить ядерное оружие на Украине

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кал не видит у России оснований для применения ядерного оружия на Украине, поскольку конфликт не представляет "экзистенциальной угрозы" для страны.

"На переговорах, которые мы проводили с российскими чиновниками, они часто отмечали, что ядерная доктрина РФ не поменялась и что они применят ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы российскому государству. Мы не думаем, что эта война представляет собой такую угрозу", — сказал он в интервью американскому журналу Foreign Policy.