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Регион
Опубликовано 17 апреля 2023, 16:45
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Пентагон высказался о праве России применить ядерное оружие на Украине

Замглавы Пентагона не видит у РФ оснований для применения ядерного оружия в СВО

Заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кал не видит у России оснований для применения ядерного оружия на Украине, поскольку конфликт не представляет "экзистенциальной угрозы" для страны.

"На переговорах, которые мы проводили с российскими чиновниками, они часто отмечали, что ядерная доктрина РФ не поменялась и что они применят ядерное оружие только в случае экзистенциальной угрозы российскому государству. Мы не думаем, что эта война представляет собой такую угрозу", — сказал он в интервью американскому журналу Foreign Policy.

Замглавы Пентагона напомнил о чёткой позиции президента США Джо Байдена о том, что он не заинтересован в прямом вступлении Вашингтона в конфликт и его превращении в третью мировую войну. Под участие, как заметил Кал, не подпадает оказание помощи Украине.

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Ранее российский лидер сообщил, что к 1 июля РФ завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства провёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. Президент Белоруссии Александр Лукашенко со своей стороны заявил, что при необходимости попросит у России и размещения стратегического ядерного оружия в республике.

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Андрей Бражников
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