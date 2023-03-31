"С Путиным решим": Лукашенко допустил размещение в Белоруссии ядерного оружия
Лукашенко заявил, что при необходимости попросит у РФ ввода стратегического ядерного оружия
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости попросит у России размещения стратегического ядерного оружия на территории республики.
"Надо будет — мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным решим и введём сюда, если надо, и стратегическое [ядерное] оружие", — сказал Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту.
Он также отметил, что вся инфраструктура для размещения ядерного оружия в Белоруссии уже готова. По словам Лукашенко, этим шагом он хочет "обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу".
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам Путина, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.