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31 марта, 11:30

"С Путиным решим": Лукашенко допустил размещение в Белоруссии ядерного оружия

Лукашенко заявил, что при необходимости попросит у РФ ввода стратегического ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости попросит у России размещения стратегического ядерного оружия на территории республики.

"Надо будет — мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным решим и введём сюда, если надо, и стратегическое [ядерное] оружие", — сказал Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту.

Он также отметил, что вся инфраструктура для размещения ядерного оружия в Белоруссии уже готова. По словам Лукашенко, этим шагом он хочет "обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу".

Лукашенко заявил, что не хотел выводить из Белоруссии ядерное оружие, но на него надавили

Лукашенко заявил, что не хотел выводить из Белоруссии ядерное оружие, но на него надавили

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия к 1 июля завершит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Белоруссии. Глава государства привёл аналогию с Вашингтоном, который держит своё тактическое вооружение в Европе. По словам Путина, Москва лишь сделает то же самое, не нарушая международных обязательств.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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