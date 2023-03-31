"С Путиным решим": Лукашенко допустил размещение в Белоруссии ядерного оружия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при необходимости попросит у России размещения стратегического ядерного оружия на территории республики.

"Надо будет — мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным решим и введём сюда, если надо, и стратегическое [ядерное] оружие", — сказал Лукашенко в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту.

Он также отметил, что вся инфраструктура для размещения ядерного оружия в Белоруссии уже готова. По словам Лукашенко, этим шагом он хочет "обезопасить белорусское государство и обеспечить мир белорусскому народу".