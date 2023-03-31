Лукашенко заявил, что не хотел выводить из Белоруссии ядерное оружие, но на него надавили

В 1990-е годы президент Белоруссии Александр Лукашенко не хотел выводить из страны ядерное оружие, но на него давили в этом вопросе. С таким заявлением он выступил в послании к белорусскому народу и парламенту.

"Я не стал выводить в 94–95 годах оружие, я был подвергнут жесточайшему давлению со стороны не только Запада, но и со стороны президента России. Я сказал: "Нет, я не буду выводить". Я как сейчас помню, он мне говорит: "Ну ты пойми, раздавят, уничтожат, да и обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки", — сказал белорусский лидер.