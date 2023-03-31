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31 марта, 09:35

Лукашенко заявил, что не хотел выводить из Белоруссии ядерное оружие, но на него надавили

В 1990-е годы президент Белоруссии Александр Лукашенко не хотел выводить из страны ядерное оружие, но на него давили в этом вопросе. С таким заявлением он выступил в послании к белорусскому народу и парламенту.

"Я не стал выводить в 94–95 годах оружие, я был подвергнут жесточайшему давлению со стороны не только Запада, но и со стороны президента России. Я сказал: "Нет, я не буду выводить". Я как сейчас помню, он мне говорит: "Ну ты пойми, раздавят, уничтожат, да и обслуживать ты не сможешь стратегические боеголовки", — сказал белорусский лидер.

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Лукашенко предложил прекратить бои на Украине и объявить перемирие

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что на горизонте замаячила третья мировая война с ядерными пожарами. По его словам, избежать её помогут переговоры.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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