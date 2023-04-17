Создание международного трибунала для расследования военных преступлений украинского президента Владимира Зеленского и его западных сообщников поможет спасти мир от ядерной войны. Об этом заявил оппозиционный политик Украины Виктор Медведчук в статье для газеты АиФ.

"Такой судебный процесс позволит предотвратить реинкарнацию нацизма в других странах. Только общими усилиями, излечив Украину от "коричневой чумы" нацизма, сделав на её примере выводы и наказав виновных, человечество сможет избежать ядерного апокалипсиса", — пишет политик.

По словам Медведчука, все государства должны объединиться для проведения судебного процесса, подобного Нюрнбергскому международному военному трибуналу, над украинским режимом. Политик уверен, что это может предотвратить "повторение трагедии Германии прошлого века". Он считает, что в период с 2005 по 2022 год западные спецслужбы преобразовали массовое сознание украинцев, сделав из них инструмент для достижения своих геополитических амбиций, направленных против России.