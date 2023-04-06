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6 апреля, 11:54

Медведчук: Навязываемая Вашингтоном Киеву "демократия" теперь приползла и в США

Украинская "демократия", которая навязывалась Киеву официальным Вашингтоном, теперь приползла в Штаты. Такое мнение высказал политик Виктор Медведчук в телеграм-канале общественно-политического движения "Другая Украина", говоря о ситуации с экс-президентом США Дональдом Трампом.

"События вокруг преследования экс-президента Дональда Трампа разворачиваются по украинскому сценарию. Судите сами: власть США заявляет, что готова финансировать войну на востоке Европы вечно и бесконечно. Естественно, у американского народа возникают вопросы, зачем, собственно, эта война нужна стране, почему она не имеет конца-краю и куда, собственно, идут налоги избирателей", — отметил Медведчук.

По его словам, американский избиратель не заинтересован финансировать конфликт на противоположном конце земного шара, поскольку видит серьёзные проблемы у себя в стране. На фоне этого политика мира становится привлекательной для американских избирателей и обречена на скорую победу, подчеркнул Медведчук.

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Как он указал, американское правосудие политически насилуется и миротворца объявляют преступником "без серьёзной доказательной базы — исключительно на политических хотелках". Всё это уже пройдено на Украине, заметил политик. Он сообщил, что сперва обвиняют политиков, которые выступают за мир, в несуществующих преступлениях. Дальше нужно закрыть "неправильные" СМИ и партии с мирной повесткой дня, устроить гонения на церкви, проповедующие мир, запретить "неправильные" политические движения, кидать за решётку активных граждан, ратующих за мир. И весь этот шабаш, продолжил Медведчук, "называют победой демократии".

"Так поступили американские ученики с Украиной. Только если речь идёт о США, то всё это не может не вызвать широкомасштабной войны, о чём и предупреждает, собственно, Трамп в каждом выступлении. Всё это говорит об одном: украинская хвалёная "демократия", которая навязывалась США на Украине, приползла в Америку", — сказал политик, добавив, что она будет разрушать госинституты США, как ранее уничтожалась и была уничтожена украинская государственность.

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Медведчук напомнил недавнее заявление Трампа о том, что США "катятся в ад". И тут невозможно с ним не согласиться, поскольку Украина уже в аду и тянет туда Штаты, заявил политик.

Ранее Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам, в том числе ему вменяется проведение скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды Сторми Дэниэлс в период его избирательной кампании 2016 года. Её прокуратура хочет привлечь к делу в качестве свидетельницы. По всем обвинениям экс-президенту грозит 136 лет тюрьмы. Сам Трамп предрёк Штатам дорогу в ад.

Обложка ©

ТАСС / Ирина Яковлева

Иван Косицын
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