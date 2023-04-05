Трамп заявил, что США "катятся в ад"

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выступил с заявлением после предъявленных ему обвинений по 34 пунктам и заявил, что страна "катится в ад". С таких слов он начал речь в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, куда прибыл после суда.

"Они [Результаты президентских выборов в 2020 году] могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад", — заявил Трамп.