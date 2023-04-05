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5 апреля, 01:03

Трамп заявил, что США "катятся в ад"

Трамп после предъявленных ему обвинений заявил, что США "катятся в ад"

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп выступил с заявлением после предъявленных ему обвинений по 34 пунктам и заявил, что страна "катится в ад". С таких слов он начал речь в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, куда прибыл после суда.

"Они [Результаты президентских выборов в 2020 году] могли быть в нашу пользу. Не в мою, но в нашу — поскольку наша страна катится в ад", — заявил Трамп.

Трамп выступил с заявлением после судебного слушания в Нью-Йорке

Трамп выступил с заявлением после судебного слушания в Нью-Йорке

По словам бывшего президента, сейчас в стране происходит вмешательство в выборы невиданного масштаба, которое начинается с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга (именно он выдвинул обвинение против Трампа — Прим. Лайфа). Кроме того, экс-глава Белого дома признался, что прокурор предлагал урегулировать дело до суда, однако политик отказался. Трамп уверен, что в его действиях не было преступления.

Напомним, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Он покинул здание суда, пробыв там около двух часов, и вернулся в штат Флорида. Формальный арест с него был снят.

Обложка ©

Getty Images / Chip Somodevilla

Оксана Попова
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