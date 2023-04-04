С покинувшего суд в Нью-Йорке Трампа сняли формальный арест

Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинение по 34 пунктам. При этом, как пишет CNN, формальный арест с экс-главы Белого дома был снят.

Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным по всем 34 пунктам

Политик пробыл в суде около двух часов, значительно дольше, чем ожидала защита. При этом для беспрепятственного проезда кортежа Трампа полиция перекрыла некоторые участки улиц. Ожидается, что он проследует напрямую в аэропорт, откуда вылетит в штат Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Вечером во вторник ожидается выступление экс-президента.