С покинувшего суд в Нью-Йорке Трампа сняли формальный арест
CNN: Трамп покинул суд в Нью-Йорке, формальный арест с него был снят
Бывший президент США Дональд Трамп покинул здание суда в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинение по 34 пунктам. При этом, как пишет CNN, формальный арест с экс-главы Белого дома был снят.
Политик пробыл в суде около двух часов, значительно дольше, чем ожидала защита. При этом для беспрепятственного проезда кортежа Трампа полиция перекрыла некоторые участки улиц. Ожидается, что он проследует напрямую в аэропорт, откуда вылетит в штат Флорида, где находится его поместье Мар-а-Лаго. Вечером во вторник ожидается выступление экс-президента.
Лайф напоминает, Дональда Трампа обвиняют в направлении скрытых платежей за молчание его любовнице-порнозвезде во время избирательной кампании 2016 года. При этом прокуратура переквалифицировала в уголовные дела все пункты обвинения. 4 апреля экс-президент США прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Сам бывший американский лидер заявил, что "не может поверить, что это происходит в Америке".
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