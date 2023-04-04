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4 апреля, 18:07

"Не могу поверить": Трамп назвал сюрреалистичным ситуацию со своим арестом

Трамп перед своим арестом заявил, что не верит, что "такое происходит в Америке"

<p>Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE</p>

Бывший американский лидер Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / EPA / JUSTIN LANE

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не может поверить в свой арест. Сообщение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Это кажется таким сюрреалистичным. Вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", — указал он.

Политолог счёл бесплатным пиаром уголовное дело против Трампа

Политолог счёл бесплатным пиаром уголовное дело против Трампа

Напомним, Трамп ранее прибыл в Нью-Йорк, где ему предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. Сегодня прокуратура переквалифицировала в уголовные все пункты обвинения против экс-президента США и арестовала его.

Оксана Попова
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