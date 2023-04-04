"Не могу поверить": Трамп назвал сюрреалистичным ситуацию со своим арестом

Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил, что не может поверить в свой арест. Сообщение он опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

"Это кажется таким сюрреалистичным. Вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке", — указал он.