Экс-президент США Дональд Трамп прилетел в Нью-Йорк, где во вторник, 4 апреля, предстанет перед судом. Он направился в принадлежащий ему небоскрёб Trump Tower в Манхэттене, где бывшего главу государства встретили сторонники с плакатами в знак поддержки.

Трамп прибыл в небоскрёб Trump Tower накануне явки в суд, где его встретили сторонники. Видео © Twitter / trumpnewupdates / jackposobiec / alertas_rd

Судя по кадрам, которые распространяются в "Твиттере", возле небоскрёба его встречала толпа журналистов и сторонников. Последние держали плакаты, на которых были написаны слова в поддержку экс-лидера Америки, и скандировали лозунги в его поддержку. Перед входом в здание Трамп поприветствовал их. Завтра он отправится в суд, где заслушает обвинения.