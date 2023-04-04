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3 апреля, 21:22

Трамп прибыл в небоскрёб Trump Tower накануне явки в суд

Трамп прибыл в Нью-Йорк, где 4 апреля предстанет перед судом

<p>Трамп прибыл в Trump Tower. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/therecount/status/1642991998796955648?s=21&t=dgL-tKVlHziuI6LyupKFfQ" target="_blank" rel="noopener noreferrer">therecount</a></p>

Трамп прибыл в Trump Tower. Обложка © Twitter / therecount

Экс-президент США Дональд Трамп прилетел в Нью-Йорк, где во вторник, 4 апреля, предстанет перед судом. Он направился в принадлежащий ему небоскрёб Trump Tower в Манхэттене, где бывшего главу государства встретили сторонники с плакатами в знак поддержки.

Трамп прибыл в небоскрёб Trump Tower накануне явки в суд, где его встретили сторонники. Видео © Twitter / trumpnewupdates / jackposobiec / alertas_rd

Судя по кадрам, которые распространяются в "Твиттере", возле небоскрёба его встречала толпа журналистов и сторонников. Последние держали плакаты, на которых были написаны слова в поддержку экс-лидера Америки, и скандировали лозунги в его поддержку. Перед входом в здание Трамп поприветствовал их. Завтра он отправится в суд, где заслушает обвинения.

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Ранее Лайф писал о том, что бывшему лидеру США Дональду Трампу 4 апреля предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей "за молчание" любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. Экс-президент заручился поддержкой как минимум 37 законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Это может усилить его позиции в предвыборной гонке и потенциальном судебном разбирательстве.

Оксана Попова
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