Трамп заручился поддержкой десятков членов Конгресса

Экс-глава Америки Дональд Трамп заручился поддержкой как минимум 37 законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса, что может усилить его позиции в предвыборной гонке и потенциальном судебном разбирательстве.



Как пишет интернет-портал Axios, из поддержавших Трампа республиканцев более трети находятся в юридическом комитете и комитете по надзору и подотчётности Палаты представителей. По данным портала, Трамп пытается добиться, чтобы эти структуры парламента инициировали проверку работы прокуратуры в округе Нью-Йорк, в котором проводится разбирательство в его отношении.

Согласно информации издания, Трамп часто консультируется с законодателями-республиканцами, преимущественно с председателем юридического комитета Палаты представителей Джимом Джорданом (от штата Огайо) и Элиз Стефаник (от штата Нью-Йорк). Это ключевые сторонники Трампа в Палате представителей. В числе прочего Трамп пытается добиться проведения расследования в отношении нынешнего президента Джо Байдена, которого экс-лидер США много раз обвинял в коррупции.