Адвокат заявил о нулевых шансах сделки Трампа со следствием

Бывший лидер США Дональд Трамп не будет отсиживаться в своём имении в Мар-а-Лаго во Флориде на фоне предъявленных против него обвинений. Об этом сообщил адвокат политика Джо Такопина.

"Трамп не собирается скрываться в Мар-а-Лаго", — сказал Такопина в интервью NBC News.