Адвокат заявил о нулевых шансах сделки Трампа со следствием
Адвокат Такопина: Трамп не будет прятаться в имении во Флориде из-за выдвинутых обвинений
Дональд Трамп. Фото © Flickr / Trump White House Archived
Бывший лидер США Дональд Трамп не будет отсиживаться в своём имении в Мар-а-Лаго во Флориде на фоне предъявленных против него обвинений. Об этом сообщил адвокат политика Джо Такопина.
"Трамп не собирается скрываться в Мар-а-Лаго", — сказал Такопина в интервью NBC News.
Защитник экс-президента США также подчеркнул, что вероятность того, что Трамп пойдёт на сделку со следствием о признании обвинений, "равна нулю". Он отметил, что политик во время явки в суд на следующей неделе признает себя невиновным.
Напомним, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Сам экс-глава Белого дома назвал обвинения политическим преследованием и заявил, что виновным себя не считает.