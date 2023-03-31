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31 марта, 12:49

Адвокат заявил о нулевых шансах сделки Трампа со следствием

Адвокат Такопина: Трамп не будет прятаться в имении во Флориде из-за выдвинутых обвинений

<p>Дональд Трамп. Фото © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse45/49501937503/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Trump White House Archived</a></p>

Дональд Трамп. Фото © Flickr / Trump White House Archived

Бывший лидер США Дональд Трамп не будет отсиживаться в своём имении в Мар-а-Лаго во Флориде на фоне предъявленных против него обвинений. Об этом сообщил адвокат политика Джо Такопина.

"Трамп не собирается скрываться в Мар-а-Лаго", — сказал Такопина в интервью NBC News.

Защитник экс-президента США также подчеркнул, что вероятность того, что Трамп пойдёт на сделку со следствием о признании обвинений, "равна нулю". Он отметил, что политик во время явки в суд на следующей неделе признает себя невиновным.

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Напомним, присяжные Нью-Йорка проголосовали за предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Сам экс-глава Белого дома назвал обвинения политическим преследованием и заявил, что виновным себя не считает.

Наталья Исакова
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