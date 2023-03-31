Трамп назвал политическим преследованием выдвинутые против него обвинения
Бывший американский лидер Дональд Трамп прокомментировал выдвинутые против него обвинения и счёл их политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. Его слова приводит AFP.
"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. Я считаю, что эта "охота на ведьм" сильно ударит по Джо Байдену", — написал он в своей соцсети Truth Social.
Виновным 45-й президент США себя не считает, а его адвокат Алина Хабба назвала Трампа жертвой "коррумпированной и искажённой версии американской системы правосудия и истории".
Напомним, 18 марта Трамп заявил, что его собираются задержать, и призвал к протестам. Он считает, что причиной возможного ареста являются "старые и полностью развенчанные обвинения". Сегодня присяжные в США проголосовали за предъявление обвинений Трампу по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Также известно, что 10 марта его вызвали дать показания по делу о выплатах бывшей порноактрисе Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс, с которой у политика был роман.
ТАСС / АР / Evan Vucci