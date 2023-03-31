Трамп назвал политическим преследованием выдвинутые против него обвинения

Бывший американский лидер Дональд Трамп прокомментировал выдвинутые против него обвинения и счёл их политическим преследованием и вмешательством в выборы на самом высоком уровне за всю историю. Его слова приводит AFP.

"Это политическое преследование и вмешательство в выборы на самом высоком уровне в истории. Я считаю, что эта "охота на ведьм" сильно ударит по Джо Байдену", — написал он в своей соцсети Truth Social.