Адвокат Трампа заявил, что экс-президент США действительно боялся возможного ареста
Бывший лидер США Дональд Трамп действительно боялся вероятного ареста на прошлой неделе. Об этом заявил его адвокат Джо Такопина в интервью телеканалу NBC.
По его словам, поводом таких опасений стали утечки из офиса окружного прокурора в Нью-Йорке. К примеру, всплыла информация о том, что 20 марта пройдёт встреча Секретной службы с представителями полицейского Департамента Нью-Йорка о логистике доставки экс-президента в суд. В целом, как указал Такопина, было ещё много слухов насчёт ареста его подзащитного.
"Трамп предположил на основании этих утечек, что это произойдёт. Он точно ничего не придумывал и не хочет быть арестованным", — заключил адвокат.
Напомним, 18 марта Трамп заявил, что его собираются задержать, и призвал к протестам. Экс-глава Белого дома считает, что причиной возможного ареста являются "старые и полностью развенчанные обвинения". Власти страны же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке усилены меры безопасности.
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