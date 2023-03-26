Адвокат Трампа заявил, что экс-президент США действительно боялся возможного ареста

Бывший лидер США Дональд Трамп действительно боялся вероятного ареста на прошлой неделе. Об этом заявил его адвокат Джо Такопина в интервью телеканалу NBC .

По его словам, поводом таких опасений стали утечки из офиса окружного прокурора в Нью-Йорке. К примеру, всплыла информация о том, что 20 марта пройдёт встреча Секретной службы с представителями полицейского Департамента Нью-Йорка о логистике доставки экс-президента в суд. В целом, как указал Такопина, было ещё много слухов насчёт ареста его подзащитного.