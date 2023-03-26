"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

26 марта, 17:06

Адвокат Трампа заявил, что экс-президент США действительно боялся возможного ареста

Бывший лидер США Дональд Трамп действительно боялся вероятного ареста на прошлой неделе. Об этом заявил его адвокат Джо Такопина в интервью телеканалу NBC.

По его словам, поводом таких опасений стали утечки из офиса окружного прокурора в Нью-Йорке. К примеру, всплыла информация о том, что 20 марта пройдёт встреча Секретной службы с представителями полицейского Департамента Нью-Йорка о логистике доставки экс-президента в суд. В целом, как указал Такопина, было ещё много слухов насчёт ареста его подзащитного.

"Трамп предположил на основании этих утечек, что это произойдёт. Он точно ничего не придумывал и не хочет быть арестованным", — заключил адвокат.

Трамп назвал себя "самым невиновным человеком" в истории США

Трамп назвал себя "самым невиновным человеком" в истории США

Напомним, 18 марта Трамп заявил, что его собираются задержать, и призвал к протестам. Экс-глава Белого дома считает, что причиной возможного ареста являются "старые и полностью развенчанные обвинения". Власти страны же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке усилены меры безопасности.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Наталья Исакова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров