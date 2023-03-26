Трамп назвал себя "самым невиновным человеком" в истории США
Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что возможно, он самый невиновный человек в истории Америки. По его словам, итоги проверки 11 миллионов страниц связанных с ним различных документов, в том числе его налоговых деклараций, не дали правоохранительным органам повода для обвинения.
"Это, возможно, делает меня самым невиновным человеком в истории нашей страны", — сказал Трамп на митинге своих сторонников в городе Уэйко в штате Техас.
Бывший американский президент заявил также, что расследование, которое ведут против него по подозрению в подлоге финансовых документов, не имеет под собой никаких оснований. Он отметил, что якобы правоохранители изучают то, что на самом деле не является "ни преступлением, ни проступком, ни даже аферой". В этот раз он не стал взывать к протестам в случае его ареста. Об угрозе последнего он даже не упоминал.
Ранее Лайф писал, что Трамп пригрозил властям США "смертями и разрушениями" в случае его ареста. Вместе с тем журналисты считают, что он намерен отомстить прокурору Южного округа Нью-Йорка Элвину Брэггу, который занимается делом о махинациях в Trump Organization.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются задержать, и призвал к протестам. Об этих планах ему стало известно из-за утечки информации из Прокуратуры округа Манхэттен. Экс-глава Белого дома считает, что причиной возможного ареста являются "старые и полностью развенчанные обвинения". Власти страны же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке усилены меры безопасности.
Flickr / Trump White House Archived