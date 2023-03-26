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26 марта, 02:29

Трамп назвал себя "самым невиновным человеком" в истории США

Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что возможно, он самый невиновный человек в истории Америки. По его словам, итоги проверки 11 миллионов страниц связанных с ним различных документов, в том числе его налоговых деклараций, не дали правоохранительным органам повода для обвинения.

"Это, возможно, делает меня самым невиновным человеком в истории нашей страны", — сказал Трамп на митинге своих сторонников в городе Уэйко в штате Техас.

Бывший американский президент заявил также, что расследование, которое ведут против него по подозрению в подлоге финансовых документов, не имеет под собой никаких оснований. Он отметил, что якобы правоохранители изучают то, что на самом деле не является "ни преступлением, ни проступком, ни даже аферой". В этот раз он не стал взывать к протестам в случае его ареста. Об угрозе последнего он даже не упоминал.

Прокуратура Манхэттена раскритиковала Трампа за "ложные ожидания" по поводу своего ареста

Прокуратура Манхэттена раскритиковала Трампа за "ложные ожидания" по поводу своего ареста

Ранее Лайф писал, что Трамп пригрозил властям США "смертями и разрушениями" в случае его ареста. Вместе с тем журналисты считают, что он намерен отомстить прокурору Южного округа Нью-Йорка Элвину Брэггу, который занимается делом о махинациях в Trump Organization.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются задержать, и призвал к протестам. Об этих планах ему стало известно из-за утечки информации из Прокуратуры округа Манхэттен. Экс-глава Белого дома считает, что причиной возможного ареста являются "старые и полностью развенчанные обвинения". Власти страны же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке усилены меры безопасности.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Арина Родионова
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