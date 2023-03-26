Трамп назвал себя "самым невиновным человеком" в истории США

Экс-президент США Дональд Трамп выразил мнение, что возможно, он самый невиновный человек в истории Америки. По его словам, итоги проверки 11 миллионов страниц связанных с ним различных документов, в том числе его налоговых деклараций, не дали правоохранительным органам повода для обвинения.

Бывший американский президент заявил также, что расследование, которое ведут против него по подозрению в подлоге финансовых документов, не имеет под собой никаких оснований. Он отметил, что якобы правоохранители изучают то, что на самом деле не является "ни преступлением, ни проступком, ни даже аферой". В этот раз он не стал взывать к протестам в случае его ареста. Об угрозе последнего он даже не упоминал.