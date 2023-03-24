Трамп пригрозил власти США "смертями и разрушениями" в случае его ареста
Экс-президент США Трамп заявил, что его возможный арест повлечёт "разрушения и смерти"
Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что если ему будут предъявлены обвинения по делу о финансовых махинациях, то это может привести к разрушительным последствиям и смертям.
"Что это за человек такой, который может обвинить другого, в данном случае бывшего президента Соединённых Штатов, получившего больше голосов, чем любой действующий президент в истории, и ведущего кандидата на выдвижение от Республиканской партии (с большим отрывом!), притом что всем известно, что никакого преступления не было, а также известно, что потенциальные смерти и разрушения в результате такого ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны?" — написал политик в собственной социальной сети Truth Social.
Такого человека бывший президент Штатов назвал "дегенеративным психопатом, который искренне ненавидит США".
Вместе с тем журналисты считают, что Трамп намерен отомстить прокурору южного округа Нью-Йорка Элвину Брэггу, который занимается делом о махинациях в Trump Organization. Как писал накануне журнал Rolling Stone, экс-лидер США в случае его успеха на президентских выборах в следующем году может повлиять на отдел гражданских прав Минюста США, который начнёт расследование в отношении прокурора. Трамп уверен, что Брэгг действует исключительно по политическим мотивам, пишут авторы материала. Они считают, что в случае с гособвинителем будет применён механизм уголовной ответственности за злоупотребление своим положением.
Напомним, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются задержать, и призвал к протестам. Об этих планах ему стало известно из-за утечки информации из Прокуратуры округа Манхэттен. Экс-глава Белого дома считает, что причиной возможного ареста являются "старые и полностью развенчанные обвинения". Власти страны же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке усилены меры безопасности.
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