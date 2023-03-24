Трамп пригрозил власти США "смертями и разрушениями" в случае его ареста

Экс-президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что если ему будут предъявлены обвинения по делу о финансовых махинациях, то это может привести к разрушительным последствиям и смертям.

"Что это за человек такой, который может обвинить другого, в данном случае бывшего президента Соединённых Штатов, получившего больше голосов, чем любой действующий президент в истории, и ведущего кандидата на выдвижение от Республиканской партии (с большим отрывом!), притом что всем известно, что никакого преступления не было, а также известно, что потенциальные смерти и разрушения в результате такого ложного обвинения могут быть катастрофическими для нашей страны?" — написал политик в собственной социальной сети Truth Social.

Такого человека бывший президент Штатов назвал "дегенеративным психопатом, который искренне ненавидит США".