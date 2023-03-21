США начали готовиться к протестам сторонников Трампа

В Нью-Йорке полиция усиливает меры безопасности у здания суда Южного округа штата, где, как ожидается, экс-президенту страны Дональду Трампу предъявят обвинение по делу о его отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс. В том числе там устанавливают специальные уличные ограждения.

В Нью-Йорке здание суда готовят к рассмотрению дела Трампа. Видео © Twitter / @CitizenFreePres / @spriter99880

Вместе с тем, по данным телеканала Fox News, Трамп в случае предъявления ему обвинений не предстанет перед судом на этой неделе. Причина как раз таки в недостаточных мерах безопасности. Ситуация осложняется тем, что здание суда находится в густонаселённом центральном районе мегаполиса — Манхэттене.

А в Вашингтоне тем временем правоохранительные органы заняты повышением уровня безопасности Конгресса США, опасаясь возможных беспорядков в случае, если Трампу предъявят обвинение. Об этом пишет информационный портал "Аксиос", ссылаясь на свои источники.

По его информации, полиция Капитолия планирует на протяжении всей недели держать в полной готовности дополнительный штат полицейских, а также установит ограждения по периметру комплекса.