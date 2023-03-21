США начали готовиться к протестам сторонников Трампа
В Нью-Йорке и Вашингтоне полиция готовится к возможным беспорядкам из-за "ареста Трампа"
В Нью-Йорке полиция усиливает меры безопасности у здания суда Южного округа штата, где, как ожидается, экс-президенту страны Дональду Трампу предъявят обвинение по делу о его отношениях с порноактрисой Сторми Дэниелс. В том числе там устанавливают специальные уличные ограждения.
В Нью-Йорке здание суда готовят к рассмотрению дела Трампа. Видео © Twitter / @CitizenFreePres / @spriter99880
Вместе с тем, по данным телеканала Fox News, Трамп в случае предъявления ему обвинений не предстанет перед судом на этой неделе. Причина как раз таки в недостаточных мерах безопасности. Ситуация осложняется тем, что здание суда находится в густонаселённом центральном районе мегаполиса — Манхэттене.
А в Вашингтоне тем временем правоохранительные органы заняты повышением уровня безопасности Конгресса США, опасаясь возможных беспорядков в случае, если Трампу предъявят обвинение. Об этом пишет информационный портал "Аксиос", ссылаясь на свои источники.
По его информации, полиция Капитолия планирует на протяжении всей недели держать в полной готовности дополнительный штат полицейских, а также установит ограждения по периметру комплекса.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Такую информацию он получил благодаря утечке из окружной прокуратуры Манхэттена. В Белом доме же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа.
Twitter / @CitizenFreePres