Белый дом не видит следов подготовки к беспорядкам на фоне возможного ареста Трампа
Белый дом не видит каких-либо следов подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании экс-президента страны Дональда Трампа 21 марта. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мне неизвестно о каких-либо свидетельствах того, что есть подготовка к подобного рода действиям", — заметил Кирби.
Он также отметил, что власти США внимательно следят за ситуацией в стране на этом фоне и надеются, что возможные протесты будут мирными и обойдутся без какого-либо насилия.
Ранее Дональд Трамп заявил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Такую информацию он получил благодаря утечке из прокуратуры округа Манхэттен. На этом фоне зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев буквально объявил в США охоту на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и его сына.
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