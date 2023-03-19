Белый дом не видит следов подготовки к беспорядкам на фоне возможного ареста Трампа

Белый дом не видит каких-либо следов подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании экс-президента страны Дональда Трампа 21 марта. Об этом в интервью телеканалу Fox News рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне неизвестно о каких-либо свидетельствах того, что есть подготовка к подобного рода действиям", — заметил Кирби.