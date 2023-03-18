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18 марта, 16:44

Маск предрёк Трампу сокрушительную победу на выборах президента США в случае ареста

<p>Илон Маск и Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP</p>

Илон Маск и Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что арест бывшего президента США Дональда Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах главы государства в 2024 году. Прогнозом он поделился в своей соцсети Twitter.

"Если это произойдёт, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой", — подчеркнул Илон Маск.

Ранее сегодня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Данные ему слили из прокуратуры округа Манхэттен. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после появления этих данных буквально объявил в США охоту на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и его сына.

Трамп, будучи президентом, присвоил подарки от других стран на тысячи долларов

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Андрей Бражников
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