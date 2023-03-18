Маск предрёк Трампу сокрушительную победу на выборах президента США в случае ареста
Илон Маск и Дональд Трамп. Фото © ТАСС / AP
Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что арест бывшего президента США Дональда Трампа обеспечит ему переизбрание на выборах главы государства в 2024 году. Прогнозом он поделился в своей соцсети Twitter.
"Если это произойдёт, Трамп будет переизбран с сокрушительной победой", — подчеркнул Илон Маск.
Ранее сегодня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Данные ему слили из прокуратуры округа Манхэттен. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после появления этих данных буквально объявил в США охоту на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и его сына.