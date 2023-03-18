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18 марта, 16:21

"В бой!": Медведев объявил в США охоту на безумных "свиноукрофилов-Байденов"

Медведев призвал американцев "вернуть себе страну" и уничтожить тиранию Байдена

<p>Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС/Екатерина Штукина/POOL</p>

Дмитрий Медведев. Фото © ТАСС/Екатерина Штукина/POOL

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после появления информации о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа натравил американцев на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и его сына. Он обозвал их свиноукрофилами и вдохновил лозунгом: "Сделаем Америку снова великой!" (Make America Great Again/MAGA).

"Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов! MAGA", — написал Медведев в "Телеграме" и добавил смайлы клоунов.

Зампред Совбеза в шутку добавил, что разместил пост по просьбе кандидата в президенты США "полковника Даниила Фёдоровича Трампа".

Медведев эмодзи с туалетной бумагой отреагировал на ордер МУС на "арест" Путина

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Ранее сегодня бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются арестовать 21 марта, и призвал к протестам. Данные ему слили из Прокуратуры округа Манхэттен.

Андрей Бражников
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