"В бой!": Медведев объявил в США охоту на безумных "свиноукрофилов-Байденов"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев после появления информации о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа натравил американцев на нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена и его сына. Он обозвал их свиноукрофилами и вдохновил лозунгом: "Сделаем Америку снова великой!" (Make America Great Again/MAGA).

"Придурки в Европе захотели арестовать чужого, а 21 марта арестуют в Америке своего. Верните себе страну, американцы! В бой! Уничтожьте тиранию Вашингтона! Отправьте на вонючую свалку истории коррумпированную клику безумных свиноукрофилов — отца и сына Байденов! MAGA", — написал Медведев в "Телеграме" и добавил смайлы клоунов.

Зампред Совбеза в шутку добавил, что разместил пост по просьбе кандидата в президенты США "полковника Даниила Фёдоровича Трампа".