Трамп, будучи президентом, присвоил подарки от других стран на тысячи долларов
В Конгрессе обвинили Трампа в сокрытии подарков от других стран на $250 тысяч
Дональд Трамп, будучи президентом США, не всегда отчитывался о подарках, полученных от иностранных правительств. Среди них — мечи от наследного принца Саудовской Аравии, золотые клюшки для гольфа от премьера Японии и портрет от президента Сальвадора. Об этом сказано в сообщении демократов из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса.
"Бывший президент и его семья не отчитались более чем о сотне подарков от иностранцев", — говорится в заявлении демократов.
По их данным, Трамп, его супруга, дети и другие члены семьи часто принимали подарки стоимостью больше нормы, установленной американскими законами. Однако не уведомляли об этом и в итоге присваивали вещи, а не передавали на хранение государству согласно правилам. Всего же стоимость неучтённых подарков составляет примерно 300 тысяч долларов.
Уже упомянутые клюшки для гольфа на 3,75 тыс. долларов от Японии и портрет Трампа больше натуральной величины от Сальвадора так и не удалось найти.
Ранее Трамп выразил уверенность в том, что в случае победы на выборах главы государства смог бы за сутки обеспечить урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда.
Flickr / Gage Skidmore