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18 марта, 02:33

Трамп, будучи президентом, присвоил подарки от других стран на тысячи долларов

В Конгрессе обвинили Трампа в сокрытии подарков от других стран на $250 тысяч

Дональд Трамп, будучи президентом США, не всегда отчитывался о подарках, полученных от иностранных правительств. Среди них — мечи от наследного принца Саудовской Аравии, золотые клюшки для гольфа от премьера Японии и портрет от президента Сальвадора. Об этом сказано в сообщении демократов из комитета по надзору Палаты представителей Конгресса.

"Бывший президент и его семья не отчитались более чем о сотне подарков от иностранцев", говорится в заявлении демократов.

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По их данным, Трамп, его супруга, дети и другие члены семьи часто принимали подарки стоимостью больше нормы, установленной американскими законами. Однако не уведомляли об этом и в итоге присваивали вещи, а не передавали на хранение государству согласно правилам. Всего же стоимость неучтённых подарков составляет примерно 300 тысяч долларов.

Уже упомянутые клюшки для гольфа на 3,75 тыс. долларов от Японии и портрет Трампа больше натуральной величины от Сальвадора так и не удалось найти.

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Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Юлия Коновалова
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