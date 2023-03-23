Прокуратура Манхэттена раскритиковала Трампа за "ложные ожидания" по поводу своего ареста
Окружная Прокуратура Манхэттена раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за то, что тот создал искусственный резонанс вокруг "ложного ожидания своего ареста". Такая формулировка содержится в письме, которое надзорное ведомство направило представителям Республиканской партии, а его копия оказалась в распоряжении агентства Reuters.
Именно этот интерес побудил республиканцев в Конгрессе США вмешаться в ход расследования, чем оказались недовольны прокуроры.
"Дональд Трамп создал ложное ожидание о том, что он будет задержан на следующий день, а его юристы, как сообщалось, призвали вас вмешаться", — говорится в послании.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются задержать, и призвал к протестам. По его словам, причиной стали "старые и полностью развенчанные обвинения". О грядущем аресте ему стало известно из-за утечки информации из Прокуратуры округа Манхэттен. В Белом доме же заявили, что не видят признаков подготовки беспорядков в городах США на фоне сообщений о возможном задержании Трампа. Однако в Вашингтоне и Нью-Йорке усилены меры безопасности.