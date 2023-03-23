Прокуратура Манхэттена раскритиковала Трампа за "ложные ожидания" по поводу своего ареста

Окружная Прокуратура Манхэттена раскритиковала бывшего президента США Дональда Трампа за то, что тот создал искусственный резонанс вокруг "ложного ожидания своего ареста". Такая формулировка содержится в письме, которое надзорное ведомство направило представителям Республиканской партии, а его копия оказалась в распоряжении агентства Reuters.

Именно этот интерес побудил республиканцев в Конгрессе США вмешаться в ход расследования, чем оказались недовольны прокуроры.