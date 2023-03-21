Сечин и Ушаков пошутили о помощи Трампу, которому в США грозит арест

Информация о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа не обсуждалась в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во вторник. Об этом корреспонденту Лайфа сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возможный арест Трампа. Видео © LIFE

"Посмотрим, там сегодня в какой-то степени будет решаться этот вопрос, я не знаю. Но, честно говоря, это не самый актуальный вопрос в повестке российско-китайских переговоров. Не самый", — подчеркнул дипломат.

В то же время глава "Роснефти" Игорь Сечин, услышавший вопрос Лайфа Ушакову, пошутил, что пока Дональд Трамп "за помощью к России не обращался".