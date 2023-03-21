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21 марта, 14:29

Сечин и Ушаков пошутили о помощи Трампу, которому в США грозит арест

Помощник президента Ушаков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возможный арест Трампа

Информация о возможном аресте экс-президента США Дональда Трампа не обсуждалась в ходе переговоров российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во вторник. Об этом корреспонденту Лайфа сообщил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.

Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин не обсуждали возможный арест Трампа. Видео © LIFE

"Посмотрим, там сегодня в какой-то степени будет решаться этот вопрос, я не знаю. Но, честно говоря, это не самый актуальный вопрос в повестке российско-китайских переговоров. Не самый", подчеркнул дипломат.

В то же время глава "Роснефти" Игорь Сечин, услышавший вопрос Лайфа Ушакову, пошутил, что пока Дональд Трамп "за помощью к России не обращался".

Шоу из тюрьмы: Трамп выиграет выборы даже за решёткой

Шоу из тюрьмы: Трамп выиграет выборы даже за решёткой

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его собираются задержать во вторник, 21 марта, и призвал к протестам. По его словам, причиной стали "старые и полностью развенчанные обвинения". О грядущем аресте ему стало известно из-за утечки информации из Прокуратуры округа Манхэттен.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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