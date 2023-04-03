Белый дом приготовился ко второму "штурму Капитолия" защитниками Трампа

На фоне предстоящего предъявления обвинений экс-президенту Дональду Трампу в США может случиться ряд вспышек насилия, власти страны к этому подготовились. Так журналистам прокомментировал ситуацию координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. <…> Мы будем готовы, если возникнет такая необходимость, но надеюсь, что этого не будет. <…> Насилию нет места в США", — сказал он на брифинге.