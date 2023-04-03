Белый дом приготовился ко второму "штурму Капитолия" защитниками Трампа
Джон Кирби о готовности США к стычкам из-за обвинений Трампу: Насилию нет места в США
На фоне предстоящего предъявления обвинений экс-президенту Дональду Трампу в США может случиться ряд вспышек насилия, власти страны к этому подготовились. Так журналистам прокомментировал ситуацию координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
"Мы следим за ситуацией настолько внимательно, насколько это возможно. <…> Мы будем готовы, если возникнет такая необходимость, но надеюсь, что этого не будет. <…> Насилию нет места в США", — сказал он на брифинге.
Напомним, 45-му президенту США Дональду Трампу завтра предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей "за молчание" любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. Экс-президент заручился поддержкой как минимум 37 законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Это может усилить его позиции в предвыборной гонке и потенциальном судебном разбирательстве.
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