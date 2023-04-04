Политолог счёл бесплатным пиаром уголовное дело против Трампа

Белый дом готов на всё, чтобы не допустить экс-главу США Дональда Трампа к участию в президентских выборах. Об этом заявил телеканалу "360" журналист и политолог Юрий Светов, комментируя переквалификацию обвинений в уголовные.

"У нас было выхвачено: [Дональда] Трампа там судят за то, что он заплатил за молчание даме с низкой социальной ответственностью. Да не за это его судят-то. Там претензии к нему, что все эти платежи были проведены как-то не так, в том числе не были заплачены налоги. <…> Вот на этом его и прихватили", — объяснил эксперт.

По его убеждению, сами американцы скептически отнеслись к попыткам засудить Трампа, увидев в этом раздутый из ничего скандал ради устранения конкурента на выборах. Ведь если политика привлекут к административной ответственности, то он сможет баллотироваться на пост президента США, а вот уголовное наказание этому воспрепятствует, уточнил политолог. Однако рано ставить крест на Трампе.

"Думаю, это будет работать на пользу избирательной кампании Трампа, он бесплатно получает ещё одну трибуну, на которой говорят. Одно только но: если всё-таки в рукаве у этого прокурора не спрятан какой-то туз, который он в решающий момент вытащит и покажет Трампу совсем в неблаговидном свете", — сказал Светов.