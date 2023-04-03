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3 апреля, 00:14

По делу о секретных документах Трампа появились новые улики

WP: Власти США получили улики о попытках Трампа мешать расследованию

В США обнаружены новые улики, якобы свидетельствующие о попытках экс-президента Дональда Трампа мешать следствию по делу о ненадлежащем хранении им секретных документов. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

"Следователи Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований собрали новые улики, указывающие на то, что бывший президент Дональд Трамп препятствовал проведению разбирательства в связи с обнаружением совершенно секретных документов в его поместье Мар-а-Лаго", — говорится в статье.

Как пишет издание, в частности, новые данные получены благодаря изучению электронной переписки, которую вёл бывший помощник Трампа.

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Напомним, летом 2022 года агенты ФБР провели обыск в имении Трампа. Тогда у политика изъяли 11 комплектов секретных документов. Секретные материалы были найдены и у бывшего вице-президента Майка Пенса, который работал с Трампом. В прошлом месяце в его доме в Индиане обнаружили секретные материалы, которые содержали данные о заграничных рабочих поездках.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Андрей Григорьев
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