Все пункты обвинения против Трампа стали уголовными, пишут СМИ

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения против экс-президента США Дональда Трампа в уголовные. Об этом пишет портал Yahoo News, ссылаясь на источник, близкий к офису прокурора.

Так, фальсификация деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок, однако офис Брэгга повысил уровень всех обвинений. Это произошло из-за существующей вероятности того, что Трамп, возможно, хотел скрыть другие преступления.