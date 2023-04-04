Все пункты обвинения против Трампа стали уголовными, пишут СМИ
Yahoo: Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные
Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения против экс-президента США Дональда Трампа в уголовные. Об этом пишет портал Yahoo News, ссылаясь на источник, близкий к офису прокурора.
Так, фальсификация деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок, однако офис Брэгга повысил уровень всех обвинений. Это произошло из-за существующей вероятности того, что Трамп, возможно, хотел скрыть другие преступления.
Несмотря на то что правонарушение, связанное с документами, может повлечь за собой до четырёх лет тюрьмы, такой исход маловероятен, указывает портал.
Напомним, Трамп уже находится в Нью-Йорке, где сегодня, 4 апреля, ему предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года.
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