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4 апреля, 04:17

Все пункты обвинения против Трампа стали уголовными, пишут СМИ

Yahoo: Прокурор переквалифицировал все пункты обвинения против Трампа в уголовные

Офис окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга переквалифицировал все пункты обвинения против экс-президента США Дональда Трампа в уголовные. Об этом пишет портал Yahoo News, ссылаясь на источник, близкий к офису прокурора.

Так, фальсификация деловой документации может преследоваться в штате Нью-Йорк как проступок, однако офис Брэгга повысил уровень всех обвинений. Это произошло из-за существующей вероятности того, что Трамп, возможно, хотел скрыть другие преступления.

Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Несмотря на то что правонарушение, связанное с документами, может повлечь за собой до четырёх лет тюрьмы, такой исход маловероятен, указывает портал.

Напомним, Трамп уже находится в Нью-Йорке, где сегодня, 4 апреля, ему предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Юлия Коновалова
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