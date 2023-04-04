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4 апреля, 02:19

Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Бывшему американскому президенту Дональду Трампу 4 апреля предъявят обвинения по 33 пунктам. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

"Окружной прокурор [Манхэттена] Элвин Брэгг только что незаконно слил 33 пункта обвинительного акта. Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую от Большого жюри", — сказано в сообщении.

Трамп назвал произошедшую ситуацию беспорядком и призвал прокурора немедленно уйти в отставку. По его оценке, после данного прецедента обвинения должны быть предъявлены самому Брэггу.

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"Он войдёт в судебную историю, и я уверен, что его жена, ненавидящая Трампа, будет им очень гордиться", — добавил бывший американский лидер.

Ранее Лайф писал о том, что бывшему лидеру США Дональду Трампу 4 апреля предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. Однако как минимум 37 законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса поддержат 45-го президента, что может усилить его позиции в предвыборной гонке и потенциальном судебном разбирательстве. Сам Трамп уже явился в Нью-Йорк, откуда направится в суд.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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