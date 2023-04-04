Трамп заявил, что ему предъявят обвинения по 33 пунктам

Бывшему американскому президенту Дональду Трампу 4 апреля предъявят обвинения по 33 пунктам. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

"Окружной прокурор [Манхэттена] Элвин Брэгг только что незаконно слил 33 пункта обвинительного акта. Нет никаких изменений или сюрпризов по сравнению с теми, которые он слил несколько дней назад напрямую от Большого жюри", — сказано в сообщении.

Трамп назвал произошедшую ситуацию беспорядком и призвал прокурора немедленно уйти в отставку. По его оценке, после данного прецедента обвинения должны быть предъявлены самому Брэггу.