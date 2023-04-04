Трамп будет слушать обвинение без наручников, заявил адвокат
Адвокат Такопина: Трампу не наденут наручники, но прокурор попытается извлечь максимум
Бывшему президенту США Дональду Трампу не будут надевать наручники во время процедуры предъявления обвинений. Однако его адвокат Джо Такопина считает, что офис прокурора попытается извлечь максимум из ситуации, чтобы получить как можно большую огласку.
"Наручников не будет, его будет охранять служба безопасности. Всё остальное — фотографии, регулярные процедуры — это, вероятно, произойдёт", — пояснил в беседе с РИА "Новости" Такопина.
Адвокат считает, что офис прокурора попытается сделать из процедуры шоу, чтобы получить большую огласку. Однако экс-глава Белого дома не тот человек, который боится, добавил Такопина.
Напомним, бывшему лидеру США Дональду Трампу 4 апреля предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. При этом 45-й президент Соединённых Штатов заручился поддержкой как минимум 37 законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Это может усилить его позиции в предвыборной гонке и потенциальном судебном разбирательстве.
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