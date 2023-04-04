Трамп будет слушать обвинение без наручников, заявил адвокат

Бывшему президенту США Дональду Трампу не будут надевать наручники во время процедуры предъявления обвинений. Однако его адвокат Джо Такопина считает, что офис прокурора попытается извлечь максимум из ситуации, чтобы получить как можно большую огласку.

"Наручников не будет, его будет охранять служба безопасности. Всё остальное — фотографии, регулярные процедуры — это, вероятно, произойдёт", — пояснил в беседе с РИА "Новости" Такопина.

Адвокат считает, что офис прокурора попытается сделать из процедуры шоу, чтобы получить большую огласку. Однако экс-глава Белого дома не тот человек, который боится, добавил Такопина.