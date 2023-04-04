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4 апреля, 00:11

Трамп нанял нового адвоката для работы по делу о финансовом подлоге

Bloomberg: Трамп нанял нового адвоката для работы по делу о финансовом подлоге

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп нанял нового адвоката, который будет заниматься делом о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег экс-порноактрисе и стриптизёрше Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. По данным Bloomberg, защищать бывшего американского президента будет Тодд Бланш.

Как сообщает агентство, Бланш уже уведомил юридическую фирму Cadwalader, Wickersham & Taft об уходе для работы над делом Трампа. Прежде он сотрудничал с Полом Манафортом, бывшим руководителем предвыборного штаба экс-президента.

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Ранее Лайф писал о том, что бывшему лидеру США Дональду Трампу 4 апреля предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей "за молчание" любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. Экс-президент заручился поддержкой как минимум 37 законодателей-республиканцев в Палате представителей Конгресса США. Это может усилить его позиции в предвыборной гонке и потенциальном судебном разбирательстве. Он уже явился в Нью-Йорк, откуда направится в суд.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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