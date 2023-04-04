Трамп нанял нового адвоката для работы по делу о финансовом подлоге

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп нанял нового адвоката, который будет заниматься делом о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег экс-порноактрисе и стриптизёрше Стефани Клиффорд, известной под псевдонимом Сторми Дэниелс. По данным Bloomberg, защищать бывшего американского президента будет Тодд Бланш.