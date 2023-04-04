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4 апреля, 17:34

Дональд Трамп арестован

<p>Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock</p>

Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован в Нью-Йорке, сообщает телеканал СNN. Он стал первым в истории американским лидером, которого обвиняют в уголовном преступлении.

По его данным, политик будет находиться в статусе арестованного до выдвижения ему обвинений. В течение получаса Трамп, как утверждает телеканал, сможет свободно покинуть суд. У здания собрались сторонники и противники экс-президента, между ними периодически возникают столкновения. Полиция переведена в усиленный режим из-за риска второго "штурма Капитолия".

Политолог счёл бесплатным пиаром уголовное дело против Трампа

Политолог счёл бесплатным пиаром уголовное дело против Трампа

Напомним, Трамп ранее прибыл в Нью-Йорк, где ему предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. Сегодня прокуратура переквалифицировала в уголовные все пункты обвинения против экс-президента США.

Андрей Бражников
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