Дональд Трамп арестован
Экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock
Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован в Нью-Йорке, сообщает телеканал СNN. Он стал первым в истории американским лидером, которого обвиняют в уголовном преступлении.
По его данным, политик будет находиться в статусе арестованного до выдвижения ему обвинений. В течение получаса Трамп, как утверждает телеканал, сможет свободно покинуть суд. У здания собрались сторонники и противники экс-президента, между ними периодически возникают столкновения. Полиция переведена в усиленный режим из-за риска второго "штурма Капитолия".
Напомним, Трамп ранее прибыл в Нью-Йорк, где ему предъявят обвинение по делу о направлении скрытых платежей за молчание любовницы-порнозвезды в период его избирательной кампании 2016 года. Сегодня прокуратура переквалифицировала в уголовные все пункты обвинения против экс-президента США.