Дональд Трамп арестован

Бывший президент США Дональд Трамп формально арестован в Нью-Йорке, сообщает телеканал СNN. Он стал первым в истории американским лидером, которого обвиняют в уголовном преступлении.

По его данным, политик будет находиться в статусе арестованного до выдвижения ему обвинений. В течение получаса Трамп, как утверждает телеканал, сможет свободно покинуть суд. У здания собрались сторонники и противники экс-президента, между ними периодически возникают столкновения. Полиция переведена в усиленный режим из-за риска второго "штурма Капитолия".