Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным по всем 34 пунктам

Экс-президент США Дональд Трамп, который в эти минуты находится в суде Нью-Йорка, заявил, что не считает себя виновным. Как сообщила газета The New York Times, ему предъявлено обвинение по 34 пунктам.

"Прокуратура Манхэттена обвинила Дональда Трампа в сокрытии сексуального скандала во время президентской кампании 2016 года, предъявив 34 обвинения в тяжких преступлениях, которые открывают опасную главу в долгой общественной жизни бизнесмена-миллиардера", — пишет газета.