Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным по всем 34 пунктам
Бывший американский президент Дональд Трамп перед зданием суда. Обложка © Getty Images / Kena Betancur
Экс-президент США Дональд Трамп, который в эти минуты находится в суде Нью-Йорка, заявил, что не считает себя виновным. Как сообщила газета The New York Times, ему предъявлено обвинение по 34 пунктам.
"Прокуратура Манхэттена обвинила Дональда Трампа в сокрытии сексуального скандала во время президентской кампании 2016 года, предъявив 34 обвинения в тяжких преступлениях, которые открывают опасную главу в долгой общественной жизни бизнесмена-миллиардера", — пишет газета.
В зале суда 45-й президент Америки заявил о своей невиновности. По данным издания, Трамп входил в зал заседания с мрачным выражением лица, отказавшись общаться с журналистами и отвечать на их вопросы.
Напомним, Дональда Трампа обвиняют в направлении скрытых платежей за молчание его любовнице-порнозвезде во время избирательной кампании 2016 года. Сегодня бывший президент США прибыл в Нью-Йорк, где прокуратура переквалифицировала в уголовные дела все пункты обвинения и арестовала его. По словам самого Трампа, он "не может поверить, что это происходит в Америке".