Белый дом сообщил мнение Байдена об аресте Трампа

Президент США Джо Байден не концентрирует внимание на ситуации с предъявлением обвинения своему предшественнику Дональду Трампу, однако администрация всё равно "готова" к возможным беспорядкам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день. Это [дело Трампа] не является предметом его внимания", — сказала она в ходе брифинга.