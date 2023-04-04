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4 апреля, 18:24

Белый дом сообщил мнение Байдена об аресте Трампа

Белый дом: Байден не концентрирует внимание на ситуации вокруг Трампа

<p>Действующий и бывший президент США Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla / Alex Wong</p>

Действующий и бывший президент США Джо Байден и Дональд Трамп. Обложка © Getty Images / Chip Somodevilla / Alex Wong

Президент США Джо Байден не концентрирует внимание на ситуации с предъявлением обвинения своему предшественнику Дональду Трампу, однако администрация всё равно "готова" к возможным беспорядкам. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы не будем комментировать само дело. Президент намерен сосредоточиться на положении американского народа, как он делает каждый день. Это [дело Трампа] не является предметом его внимания", сказала она в ходе брифинга.

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Напомним, Дональда Трампа обвиняют в направлении скрытых платежей за молчание его любовнице-порнозвезде во время избирательной кампании 2016 года. Сегодня бывший президент США прибыл в Нью-Йорк, где прокуратура переквалифицировала в уголовные дела все пункты обвинения и арестовала его. По словам самого обвиняемого, он "не может поверить, что это происходит в Америке".

Матвей Константинов
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