ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 22:16

Трамп выступил с заявлением после судебного слушания в Нью-Йорке

Трамп назвал шокирующими прошедшие слушания и заявил о своей невиновности

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедшие по его обвинению слушания. В социальной сети Truth Social он написал, что данный процесс был шокирующим, и заявил о невиновности.

"Слушание было шокирующим для многих, и не было "сюрпризов", следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было", — заявил бывший американский президент.

Кроме того, он рассказал, что уже приземлился во Флориде, и анонсировал новое выступление, которое состоится в 03:15 по московскому времени.

Стала известна возможная дата следующего заседания суда по делу Трампа

Стала известна возможная дата следующего заседания суда по делу Трампа

Лайф напоминает, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Он покинул здание суда, пробыв там около двух часов, и вернулся в штат Флорида. Формальный арест с него был снят.

Обложка ©

Getty Images / Joe Raedle

Оксана Попова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров