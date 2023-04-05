Трамп выступил с заявлением после судебного слушания в Нью-Йорке
Трамп назвал шокирующими прошедшие слушания и заявил о своей невиновности
Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедшие по его обвинению слушания. В социальной сети Truth Social он написал, что данный процесс был шокирующим, и заявил о невиновности.
"Слушание было шокирующим для многих, и не было "сюрпризов", следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было", — заявил бывший американский президент.
Кроме того, он рассказал, что уже приземлился во Флориде, и анонсировал новое выступление, которое состоится в 03:15 по московскому времени.
Лайф напоминает, 4 апреля Дональда Трампа официально обвинили в фальсификации деловых документов по 34 пунктам. Экс-президент США лично прибыл в Нью-Йорк, где его арестовали. Он покинул здание суда, пробыв там около двух часов, и вернулся в штат Флорида. Формальный арест с него был снят.
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