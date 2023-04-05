Трамп выступил с заявлением после судебного слушания в Нью-Йорке

Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал прошедшие по его обвинению слушания. В социальной сети Truth Social он написал, что данный процесс был шокирующим, и заявил о невиновности.

"Слушание было шокирующим для многих, и не было "сюрпризов", следовательно, доказательств нет. Ничего противозаконного сделано не было", — заявил бывший американский президент.