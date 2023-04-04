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4 апреля, 20:38

Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловых документов по 34 пунктам

Прокуратура Нью-Йорка опубликовала обвинительное заключение в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа. В документе содержатся записи о нарушениях по 34 пунктам.

Экс-лидеру Соединённых Штатов вменяется "фальсификация деловых документов первой степени" с целью совершить другое правонарушение. О каком именно другом преступлении говорится, в документе не уточняется. По данным американских СМИ, каждый из пунктов обвинения предусматривает максимальное наказание в виде четырёх лет пребывания в тюрьме.

Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным по всем 34 пунктам

Трамп заявил в суде, что не признаёт себя виновным по всем 34 пунктам

К настоящему моменту Трамп покинул здание суда, пробыв там около двух часов. Формальный арест с него был снят. Одним из основных пунктов обвинения прокуратура считает скрытые платежи политика за молчание его любовнице-порнозвезде во время избирательной кампании 2016 года. Сам Трамп заявил, что он не может поверить, что это происходит в Америке.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Юлия Коновалова
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