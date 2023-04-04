Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловых документов по 34 пунктам

Прокуратура Нью-Йорка опубликовала обвинительное заключение в адрес бывшего американского президента Дональда Трампа. В документе содержатся записи о нарушениях по 34 пунктам.

Экс-лидеру Соединённых Штатов вменяется "фальсификация деловых документов первой степени" с целью совершить другое правонарушение. О каком именно другом преступлении говорится, в документе не уточняется. По данным американских СМИ, каждый из пунктов обвинения предусматривает максимальное наказание в виде четырёх лет пребывания в тюрьме.